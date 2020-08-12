6 انتصارات و4 تعادلات في الجولة 30 من الدوري

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات ، حيث فاز فريق القادسية على ضيفه الثقبة بنتيجة 0-1 ، ليرتفع رصيد القادسية إلى 56 نقطة بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد الثقبة عند 43 نقطة بالمركز الثامن.

وخسر الجيل من ضيفه أحد بنتيجة 2-0 ليبقى رصيد الجيل عند 37 نقطة بالمركز الثالث عشر ، بينما رفع أحد رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الخامس ، فيما تعادل الخليج مع ضيفه الأنصار بنتيجة 2-2 ، ليرفع الخليج رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الخامس عشر ، بينما رفع الأنصار رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس عشر .

وكسب فريق الشعلة ضيفه فريق حطين بنتيجة 3-1 ليصبح رصيد الشعلة 41 نقطة بالمركز الحادي عشر ، فيما بقي حطين عند رصيده السابق 26 نقطة بالمركز الثامن عشر ، وتعادل فريق التقدم مع ضيفه فريق النجوم بنتيجة 1-1 ليكون رصيد التقدم 23 نقطة بالمركز الـ20 والأخير ، والنجوم 25 نقطة بالمركز التاسع عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات ، شهدت تعادل نجران مع ضيفه الباطن 1-1 ، وفاز المجزل على النهضة 1-2 ، وتغلب البكيرية على الجبلين 0-1 ، فيما تعادل العين مع الكوكب بنتيجة 0-0 ، وتغلب الطائي على مضيفه جدة بهدف دون رد .