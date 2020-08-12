حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطِنين من الغرق بينبع

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من إنقاذ مواطنين ، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما في المنطقة المخصصة للسباحة ، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، المقدم مسفر القريني ، بأن فرق البحث والإنقاذ المتواجدة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية ، والأخرى في الجهة الجنوبية ، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما ، وهما بحالة صحية جيدة ولله الحمد .

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات وتعليمات السلامة المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ ، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.