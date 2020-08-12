بعد أيام من تقارير دعم #قطر لحزب الله.. منسق شؤون مكافحة الإرهاب الأمريكي يزور الدوحة #أخبار_لاتوردها_الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية، الأربعاء، أن منسق شؤون مكافحة الإرهاب الأمريكي، نيثن سيلز، يزور قطر الليلة ويلتقي مع النائب العام القطري ومسؤولين حكوميين.

جاء ذلك بعد أيام من تقارير لقناة “فوكس نيوز” الأميركية كشفت فيها أن الدوحة مولت تسليم أسلحة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية، وأن هذا الأمر يعرض القوات الأميركية في قطر، والتي يبلغ عددها حوالي 10 آلاف فرد، للخطر.

وتستضيف قاعدة “العديد” العسكرية في قطر مقراً أمامياً للقيادة المركزية الأميركية وأسراب القوات الجوية الأميركية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن زيارة سيلز سيناقش في الدوحة بشكل جدي دورها في مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ البرنامج الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واخترق مقاول أمني خاص، هو جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وقال لشبكة “فوكس نيوز” الثلاثاء إن “أحد أفراد الأسرة المالكة” في الدوحة سمح بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله.

ويوثّق ملف قدمه جيسون جي، وتحققت منه شبكة “فوكس نيوز”، الدور الذي لعبه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 2017 في مخطط تمويل الإرهاب المترامي الأطراف.