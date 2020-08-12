بعد انتهاكات تركيا.. فرنسا تعزز حضورها العسكري في شرق المتوسط بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستعزز مؤقتا وجودها العسكري في البحر المتوسط لإظهار ضرورة احترام القانون الدولي.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، قال فيها إن على تركيا “التعقّل” في المواجهة البحرية في شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميتسوتاكيس قوله في بيان “نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق”.

وارتفعت التوترات، يوم الاثنين، مع إرسال أنقرة سفينة “عروج ريس” للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

ودفعت الخطوة التركية أثينا لرفع حالة التأهب بين قواتها البحرية، بل ذكرت تقارير محلية، أن الحكومة اليونانية طلبت من جميع الضباط العسكريين المتغيبين حاليا العودة إلى مواقعهم على الفور.

كما طالب رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع عاجل للنظر بانتهاكات أنقرة في منطقة شرق البحر المتوسط.