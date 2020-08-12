الجيش الليبي: #قطر تمول نقل إرهابيين من #الصومال إلى #مصراتة

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قطر تمول نقل إرهابيين من الصومال إلى مصراتة الليبية.

وأكد المسماري، في تصريحات صحافية، استمرار تركيا في نقل المرتزقة إلى ميليشيات الوفاق في طرابلس، مشيرًا إلى أنه تم نقل إرهابيين من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري ،وأضاف:” اننا نضع معلوماتنا حول الدعم والتمويل القطري للإرهابيين أمام المجتمع الدولي”.

وتابع أن ” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال ينقل العتاد العسكري إلى المنطقة الغربية” ،كما أكد أن قوات الجيش الليبي اتخذت كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور شرق مصراتة.