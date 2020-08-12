بومبيو: منظمة الصحة العالمية أخفقت في مواجهة #كورونا

كرر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الانتقادات الموجهة من قبل واشنطن إلى منظمة الصحة العالمية بسبب أدائها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال بومبيو، اليوم الأربعاء، وهو يجيب على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ التشيكي في براغ، أن منظمة الصحة العالمية “فشلت”، مشيرا إلى أن “فيروس كورونا ظهر في الصين، فيما سمحت هذه المنظمة بأن تتغلب الضغوط التي مارستها القوى السياسية (المعنية) على العلم، الأمر الذي أدى إلى الخراب الاقتصادي الكامل في العالم”.

وتابع بومبيو أن مصدر فيروس كورونا لم يتم كشفه حتى الآن، محملا السلطات الصينية مسؤولية عرقلة هذه العملية وممارسة الضغط الشديد على منظمة الصحة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، في 29 مايو، عزم واشنطن على وقف علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية بسبب رفضها إجراء الإصلاحات التي كانت الولايات المتحدة تصر عليها. واتهم ترامب المنظمة بوقوعها تحت سيطرة الصين بالكامل.

وفي 7 يوليو، أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة أبلغت أنطونيو غوتيريش بإنهاء عضويتها بمنظمة الصحة العالمية اعتبارا من 6 يوليو 2021