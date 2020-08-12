السفير الصيني في المملكة: سبق وأكلت “المنتو” في السعودية قبل الصين.. ومغردون يختلفون على أصله

قال السفير الصيني في السعودية، تشن وي تشيج، إنه أكل “المنتو” في المملكة وهو بالاسم نفسه في الصين.

وتفاعل مغردون مع تغريدة السفير الصيني عن طعام “المتنو”، بعدما قال إنه طعمه مماثل لما يصنع في شينجيانج وغيرها من المناطق، وأن التبادل الودي عبر التاريخ يتضمن الطعام أيضا.

ونشر مغردون صورا لطعام “المنتو الحجازي” وأكد بعضهم أنه طعام وافد على الممكلة، بينما قال كثيرون بأن أصله في بلاد الحجاز قبل الدول الآخرى.