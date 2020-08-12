«التعاون الإسلامي» تشيد بنتائج اجتماع أصدقاء السودان

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن ارتياحه لما تحقق من نتائج لمؤتمر أصدقاء السودان ، الذي استضافته المملكة العربية السعودية ، وعقد اليوم في الرياض ، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية .

وأشاد العثيمين باستضافة المملكة لهذا المؤتمر المهم الذي يهدف لدعم السلام والاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية في السودان ، منوهاً بمساندة المملكة المستمرة للسودان والتزامها بإنجاح المرحلة الانتقالية ، بما يضمن تحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام والتنمية المستدامة ، داعياً جميع شركاء الحكومة الانتقالية في السودان بتقديم كل ما يمكن من دعم للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ، مؤكداً تسخير المنظمة ومؤسساتها جميع إمكاناتها لدعم السودان، اتساقا مع القرارات ذات الصلة ، مجدداً في الوقت ذاته مطالبته بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، لمساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ هذه الإصلاحات.