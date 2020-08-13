مؤسسة التقاعد تنوّه: التقاعد المبكر لايفيدك

نوهت المؤسسة العامة للتقاعد بأن التقاعد المبكر يقلل على المتقاعدين فرص زيادة المعاش التقاعدي.

ودعت المؤسسة لاستثمار جميع مدة الوظيفة حتى اخر لحظة لينعم الموظف بنتائج جهده بعد التقاعد.

وكانت المؤسسة قد كشفت في توضيحات سابقة عن الآثار السلبية للتقاعد المبكر باعتبار أن هذا النوع من النظام له تأثيرات كبيرة على استدامة أنظمة التقاعد وآثار أخرى على الوطن والاقتصاد وغيرها من الأمور.

مؤكدة أن من الأسباب التي تؤدي إلى التقاعد المبكر عدم وجود قيود على هذا النوع من التقاعد منها عدم تطبيق معامل تخفيض في حال التقاعد المبكر وعدم وجود حد أدنى لسن التقاعد المبكر وإمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب على رأس العمل في حال الخضوع لنظام التأمينات أو العكس وتحفيز بعض الجهات للتقاعد المبكر وكذلك التخصيص وارتفاع الراتب على رأس العمل لبعض السلالم الوظيفية وضعف الوعي بدور أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.

بالاضافة لعدم وجود حوافز للبقاء على رأس العمل ووجود مكافأة نهاية خدمة في قطاع التعليم تصل لحده الأعلى بعد خدمة 30 سنة مما يحفز على التقاعد المبكر بعدها.