قصف تركي يستهدف الأراضي السورية

شنت المدفعية التركية قصفاً مكثفاً استهدف أطراف مدينة عين عيسى الخاضعة لنفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” شمال الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها شنتا قصفاً متزامناً على عين عيسى شمال الرقة.

وأكدت المصادر، اندلاع حريق في “مخيم عين عيسى”، يعتقد أنه نتيجة سقوط قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتجددت مساء أمس، الاشتباكات المتقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين فصائل “الجيش الوطني” من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قرية كور حسن غرب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وصباح أمس الأربعاء، نفذت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، قصفاً استهدف قريتي “كور حسن” و”خربة البقر”، الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة في ريف مدينة “تل أبيض” شمالي الرقة.