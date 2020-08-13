عدد ضحايا #كورونا في إيران يتجاوز 87300 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 373 مدينة في إيران بلغ أكثر من 87300 شخص.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 21470، وفي خراسان رضوي 6388، وفي خوزستان 6042، وفي مازندران 4099.

وفي أصفهان 3828، وفي كيلان 3677، وفي أذربيجان الشرقية 2500، وفي سمنان 1090، وفي بوشهر 1050، وفي مركزي 1043، وفي أردبيل 1025.

وفي يزد 990، وفي زنجان 821، وفي قزوين 736، وفي إيلام 690، وفي جهارمحال وبختياري 577، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 485، وفي خراسان الجنوبية 444 شخصًا.

وقال مصطفى معين، رئيس المجلس الطبي الأعلى للنظام: تم استخدام 30 إلى 40 بالمائة من قدرة البلاد في إدارة أزمة كورونا.

وبالطبع تم استخدام أكثر من 100 بالمائة من إمكانات الأطباء والممرضين والممرضات في الخطوط الأمامية، لكن لم يستخدم كل موارد البلاد لإدارة المرض والموارد الضرورية لحماية الصحة العامة. هناك العديد من التهديدات.

وعلى سبيل المثال أننا نتستر على الحقائق لأسباب سياسية واقتصادية وأيديولوجية. لا ينبغي أن نخفي زمن تفشي المرض.

يجب أن نتبع العلم، ويجب ألا نتخذ قرارًا ضد العلم بشأن امتحانات القبول، والعزاء، وغير ذلك من الأمور … لو كانت لدي مسؤولية، ما كنت لأسمح إقامة لا امتحانات القبول ولا أي احتفالات ولا مجالس عزاء، فهذه وجهة نظر أخلاقية وإنسانية.

وقال: لم نتمكن من اتباع البروتوكولات الصحية في قائمة الانتظار أمام المخبز التي لا تزيد عن 10 أشخاص، كيف يمكننا اتباع البروتوكولات في مجموعة من الملايين.

وستكون عواقب هذه الأضرار هي اليأس والفوضى وانعدام الأمن إذا انتظرنا أن يتأثر 70٪ من السكان بالتوجه نحو المناعة الجماعية، فقد ارتكبنا خطأً كبيراً لأن المستشفيات من ناحية تزدحم بالمصابين ومن ناحية أخرى فهذا العدد الكبير من المصابين سيكون له خسائر بأرقام رهيبة.