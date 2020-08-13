“الموارد البشرية”: نتوقع انضمام 30 ألف سعودي إلى سوق “العمل المرن” خلال شهور

توقع المهندس غازي الشهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، انضمام 20 إلى 30 ألف سعودي إلى سوق العمل بالنظام المرن خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الشهراني أن الوزارة كانت على تواصل طوال الفترة الماضية مع القطاع الخاص من جهة ومع الشباب من جهة أخرى، وعقدت 12 ورشة عمل كان ملخصها الحاجة الماسة للطرفين لهذا النمط من العمل.

وأشار إلى أنه في عام 2021 سيُتاح للكثير من الأنشطة الاستفادة من “العمل المرن” بعد أن تكون التجربة قد أثبتت نجاحها وأصبح “العمل المرن” صبغة طبيعية للسوق في بعض الأنشطة وبعض الوظائف.

وتوقع أن تكون أنشطة المطاعم والمقاهي والتجزئة والفنادق والترفيه وتقنية المعلومات الأكثر استخداما لنظام العمل المرن.

ودشن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، منصة “مرن” لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل، وذلك بعد أن بدأت الوزارة مؤخرا، العمل بتعديلات لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل، والتي تخص تنظيمي العمل لبعض الوقت والعمل المرن، الصادرة في مايو 2020.

ويقصد بالعمل المرن، العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، حيث تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.

وتخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام “العمل المرن” بحسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بنظام “العمل المرن” عن جميع أنواع الإجازات مدفوعة الأجر كالإجازة السنوية والمناسبات والمرضية، ولا بمكافأة نهاية الخدمة.

ويحق للعامل بنظام “العمل المرن” الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.