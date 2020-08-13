عاجل… النفط ينخفض بعد تقرير أوبك وبرنت عند 45.35 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط الخام الخميس 13 أغسطس بعد أن قالت أوبك إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أميركية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح نحو 2% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل بعد أن كسب 2.6% أمس الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

هذا وارتفع الطلب الأميركي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مارس آذار، بحسب ما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما نزل إنتاج الخام إلى 10.7 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.9 مليون برميل.

وساهمت مراجعة بالخفض من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لإنتاج الولايات المتحدة من النفط في العام الجاري في دعم الأسعار.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج الخام الأمريكي 990 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 11.26 مليون برميل يوميا، ما يزيد عن تراجع قدره 600 ألف برميل يوميا توقعته الإدارة الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الطلب العالمي على النفط يظل محل شك.