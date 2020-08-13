هبوط أسعار الذهب رغم تراجع الدولار

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس رغم تراجع الدولار ومع انتعاش سوق الأسهم الأمريكية، وفي ظل متابعة التطورات الاقتصادية ومستجدات فيروس “كورونا”.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن “إريك روزنغرين” بأن مسألة تعافي الاقتصاد ستظل تواجه تحديات حتى يتم القضاء على فيروس “كورونا” بشكل فعال.

في سياق منفصل، حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” من أن الديمقراطيين والجمهوريين بعيدون عن التوصل لاتفاق حول حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد، مؤكدة أن الجمهوريين أنفسهم منقسمون.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1943.60 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:25 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1% إلى 1934.31 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 93.102 نقطة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بتراجعها إلى 1.12 مليون.