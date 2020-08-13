إسبانيا: اكتشاف مدينة للموتى تعود للعصور القديمة

أعلن علماء آثار عن اكتشافهم مدينة ضخمة للموتى في شمال إسبانيا، تضم أكثر من 100 مقبرة، تضم جثامين الموتى وممتلكاتهم، تعود إلى أواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى.

وقال العلماء إن عملية التنقيب عن القرية بدأت عام 2013، ووقع الاكتشاف الأثري المذهل في بلدة Granon في المنطقة الإسبانية الشمالية من La Rioja، والبالغ عدد سكانها 300 نسمة تقريباً.

وقال عالم الآثار ومدير المشروع، لويس فيلانويفا (49 عاما)، إنه في عام 2013، تم إجراء استكشاف سابق وعثر خلاله على 8 مقابر، لكن في المرحلة الأخيرة تم الكشف عن 103 قبور.

وأكد أن جميع القبور المكتشفة بها جثث، وبعضها مغطاة بألواح وقد تم توثيقها الآن وهي جاهزة للتحليل.

وقال فيلانويفا: «إنها قبور مسيحية كلاسيكية، رؤوسهم جهة الغرب تواجه الشرق. ومعظمهم مدفون في حفر بسيطة ومغطاة بألواح حجرية».

وسيتم نقل الجثث التي عثر عليها ووجوهها إلى الأعلى لإجراء المزيد من الدراسات الأنثروبولوجية هذا الأسبوع.