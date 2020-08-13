8853 من أعضاء الهيئة الإدارية بمدارس مكة يباشرون مهامهم الأحد المقبل

يباشر نحو 8853 من أعضاء الهيئة الإدارية في مدارس الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والجموم وبحرة والكامل، مدركة، عسفان واليمانية و القفيف والشعيبة وذلك يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441هــ مهامهم الميدانية في أكثر من 1538 مدرسة لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتخطيط والتنظيم والتأكد من توفر وسائل السلامة.

بالاضافة إلى جاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية لها وتنفيذ عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم.

وإعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام والأعمال بين المعلمين والهيئة الإدارية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس والإشراف على تنظيم وتهيئة بيئة المدرسة ومرافقها ومتابعة اكتمال التجهيزات المدرسية.

وكذلك التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.

ورحبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بعودة الزملاء والزميلات أعضاء الهيئة الإدارية إلى مدارسهم لمواصلة رسالتهم النبيلة والعمل في أشرف مهن الإنسانية وأسمى الرسالات.