بسبب تدني مستوى النظافة.. إغلاق ٦ محلات في “أجياد مكة”

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت غذائية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت ستة منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، مبينًا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحيه سارية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

ودعا الشريف المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، لتتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.