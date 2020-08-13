السعودية: التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس أن التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة.

وفي كلمة لمندوب المملكة امام الأمم المتحدة أكد أنه يجب عدم التهاون في تمديد حظر السلاح على إيران.

وقال أن المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية بسبب إيران والشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة وحرجة.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: أن المملكة قادرة على حماية أمنها وشعبها وأن على النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي فتدخلات إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار.