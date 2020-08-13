تواصل وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية الجولات الرقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية.
و أسفر عن هذه الجولات مصادرة و إتلاف 65 كغم سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي ومصادرة و إتلاف أدوات متهالكة.
وبسبب عدم وجود شهادات صحية لبعض المنشٱت، تم إغلاق 6 منها، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية و المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادرالأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.
أمانة مكة: إغلاق 6 منشآت في سوق السمك المركزي
الوئام - نهاري عبد الله
تواصل وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية الجولات الرقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية.