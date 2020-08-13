بعد مقتل ضابطين عراقيين.. فرنسا تندد بالهجوم التركي على شمال العراق

طلبت باريس، اليوم الخميس، توضيح ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية وأدى إلى مقتل ضابطين عراقين في حرس الحدود في إقليم كوردستان.

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: تندد فرنسا بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، أنه كما ذكّر وزير الخارجية جان-ايف لودريان في بغداد مؤخرًا، فإن فرنسا حريصة بشدّة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية وتدين أي خرق لهذه السيادة.

وتشنّ تركيا منذ أسابيع هجمات جوية ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء، في ما وصفه الجيش العراقي بأنه “اعتداء تركي سافر”.

وتشهد العلاقات بين باريس وأنقرة توتراً على خلفية عدة تطورات، وتندد فرنسا خصوصاً بالمساعي التركية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وتدخل تركيا في ليبيا.