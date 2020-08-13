أول تعليق من رئيس عربي على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي #عاجل

ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتفاق الثلاثي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل بإيقاف خطة تل أبيب بضم الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”.

وتابع: “اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا”.