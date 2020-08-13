الطيران المدني: فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين والعاملين في المطارات بالإجراءات الاحترازية

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني، متابعتها الميدانية لتقديم خدمات متميّزة للمسافرين في مطارات المملكة، وذلك من خلال تشكيل فرق ميدانية متخصصة تشرف وتراقب على جودة الخدمات للمسافرين في المطارات.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الجولات إلى رصد الملاحظات المتعلقة بجودة الخدمات داخل صالات السفر ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسعى الهيئة في مراقبتها ومتابعتها الميدانية المستمرة إلى ضّمان رحلة سفر آمنة وتقديم أعلى معايير الجودة في المطارات السعودية.

وتتواجد فرق العمل الميدانية في صالات المطارات على مدار الساعة لمتابعة مؤشرات

الأداء وتقييم الخدمات المقدمة خلال المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين مثل

مواسم العطلات وموسم الحج، كما قامت هيئة الطيران المدني بتطبيق عدة معايير دقيقة.