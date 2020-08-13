آخر تطورات #كورونا عالميا.. ألمانيا تتوقع: لقاح الفيروس خلال شهور

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد-19 خلال الشهور المقبلة، وبالتأكيد في العام المقبل.

وقال الوزير لقناة (زد.دي.إف) التليفزيونية، بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريرًا يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف: «إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم».

وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ، أمس الأربعاء، ثم سحبه لاحقا، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف.

وذكر المعهد لاحقا أن التقرير غير محدث ونُشر خطأ.

وامتنع شبان عن تحديد شهر بعينه يتوفر فيه اللقاح، قائلا إن من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد مرات التحصين التي سيحتاجها الناس أو مدة المناعة التي سيوفرها.