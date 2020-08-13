إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة في صبيا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، بإصابات ما بين المتوسطة والحرجة، إثر اصطدام سيارتهم بعمود إنارة بصبيا.

وقال متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت عند تمام الساعة 12.22 من صباح اليوم الخميس، بلاغا عن اصطدام سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه (5) فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين إصابة (6) أشخاص حيث تم مباشرة الحالات من قبل المسعفين وتقديم الخدمة الإسعافية من إيقاف للنزيف والتثبيت ونقل (4) حالات إلى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر ونقل حالتين عن طريق فرق الصحة التي باشرت فرقهم الحادث.