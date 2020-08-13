جماهير الاتحاد تطلق حملة لمساندة الفريق.. و”نور” أول الداعمين

أطلقت جماهير نادي الاتحاد، حملة واسعة لدعم فريقها الأول لكرة القدم فيما تبقى من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن دخل الفريق في دوامة الهبوط مع تبقي (6) جولات على نهاية الدوري.

وطالبت الجماهير الاتحادية دعم اللاعبين وتحفيزهم وكذلك الوقوف بجانب الإدارة الحالية وترك جميع الانتقادات التي من الممكن أن تؤثر على الفريق ولاعبيه سلبًا في فترة عصيبة جدًا يمر بها النادي.

وتفاعل الكثير من نجوم الاتحاد السابقين مع هذه الحملة على رأسهم الأسطورة الاتحادية محمد نور، بعد أن شارك جماهير نادي الاتحاد في دعم اللاعبين والإدارة للخروج من النفق المظلم الذي بات الفريق يعاني ظلماته.

كما دعم “نور” اللاعبين من خلال حضوره لآخر تدريبات الفريق قبل لقاء نظيره الاتفاقي مساء غد الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار إلى أن الاتحاد بات يحتل المركز (13) في سلم الترتيب برصيد (23) نقطة وبفارق (3) نقاط فقط عن المتذيل فريق العدالة.