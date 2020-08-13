الأمم المتحدة: نرحب بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وبيان وشيك بهذا الشأن

رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وأكدت أن هناك بيان وشيك بهذا الشأن.

توصلت إسرائيل ودولة الإمارات إلى اتفاق سلام تاريخي اليوم (الخميس)، سيؤدي إلى مباشرة كامل العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات، في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه.

وقال مسؤولون بارزون بالبيت الأبيض لرويترز إنه بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

وجاء في بيان أميركي إسرائيلي إماراتي مشترك أن “هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان: أن إسرائيل ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية، بموجب القرار.

وجاء نص البيان بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية كالتالي: