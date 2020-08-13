نائب الرئيس اليمني: آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، عن تقديره للمملكة العربية السعودية على جهودهها المبذولة في الوصول إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقال نائب الرئيس اليمني إن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من شأنها إحراز تقدم كبير وبداية مرحلة مهمة تركز على تطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة الرياض، القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد الفريق محسن التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بما من شأنه إحلال السلام الدائم وفقاً المرجعيات الثلاث، وتعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي مع كل دعوات وقف إطلاق النار، وجميع المبادرات الأممية التي تواجه بالرفض والتعنت من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدد القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن من جانبه، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.