في زيارة أحدثت جدلا واسعا .. جواد ظريف يصل بيروت

في زيارة سادها الكثير من الجدل، وصل مساء اليوم الى ​بيروت​ ​وزير الخارجية​ الايرانية ​محمد جواد ظريف​ في زيارة إلى لبنان .

و قالت مصادر لبنانية إنه من المقرر ان يلتقي المسؤولين اللبنانين . وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار وزير الخارجية شربل وهبه و السفير الإيراني في لبنان و المستشارة عبير العلي من مديرية المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية ووفد من السفارة الإيرانية في لبنان.

و ندد ناشطون لبنانيون بالزيارة ، فيما استهجن بعضهم أسبابها

وعبر الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية عن رفضهم لزيارة وزير الخارجية الإيراني معتبرين إيران طرفا مهما في أزمتهم

و أشار بعضهم صراحة إلى تورط إيران في أزماتهم ومعتبرين أن إيران تخفي أسرارا كبيرة عن التفجيرات التي أشعلت بيروت ، بعد أن انتشرت علامات الاستفهام حول مخازن أسلحة حزب الله و كميات نترات الأمونيوم التي تفجرت و صحة امتلاك ذراع إيران “ميليشيا حزب الله ” لها

وكان من المقرر أن يزور النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بيروت قبل يومين، لكن هذه الزيارة تأجلت دون الكشف عن الأسباب.

وقُتل حوالي 170 شخصا وأصيب أكثر من 6000 في انفجار بمرفأ بيروت في 4 من آب / أغسطس الجاري.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في خطاب تلفزيوني، مساء الإثنين الماضي، استقالة حكومته استجابة لمطالب الشارع اللبناني الغاضب من الطبقة السياسية الحاكمة.