الكويت: الإبقاء على الحظر الجزئي بجميع مناطق الدولة

أعلن رئيس مركز التواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، الدكتور طارق المزرم، الإبقاء على الحظر الجزئي المفروض على جميع مناطق دولة الكويت.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الخميس، أشار «المزرم» إلى مراجعة هذا القرار يوم الخميس المقبل، الموافق 20 يوليو لعام 2020.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، تسجيل 701 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت وصل إلى 74486 حالات إصابة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 489 حالة وفاة.