فلسطين تستدعي سفيرها لدى الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها لدى أبوظبي على خلفية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.

وقالت الوزارة في بيان “أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات، وبشكل فوري”.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات”.