مواطن يحضر عقد قران ابنته من شرفة المنزل بسبب إصابته بكورونا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حضور أحد المواطنين من محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة ، لعقد قران وترديد عبارات عقد النكاح من شرفة منزله .

و أكد الشخص الذي ظهر في المقطع ” عبدالمجيد الغبيشي ” للوئام أنه هو من كان يقف على شرفة منزله ويقوم بترديد عبارات عقد النكاح .

وقال ” الغبيشي” تأكدت إصابتي بفيروس كورونا المستجد COVID-19 الأسبوع الماضي من بين جميع افراد اسرتي حيث لم تثبت إصابة أحد منهم -ولله الحمد-

و أضاف : “كنت في العزل المنزلي حيث لم أستطع الحضور عن قرب مع خطيب ابنتي والمأذون الشرعي لكتابة عقد ” الخطبة ” التزاماً وتطبيقا لإجراءات وبروتوكولات العزل المنزلي فقمت بذلك عن بعد من شرفة المنزل .

وأضاف : بأنه أصر على ذلك ولم ينتظر حتى نهاية العزل تقديراً لظروف المتزوج حيث أنه قادم من منطقة تبوك ومسافة بعيدة وهناك موعد مسبق بينهما لكتابة الكتاب .

وأكد ” الغبيشي بأن الفيديو تم تصويره بشكل عفوي وتم نشره دون علمه حيث قام بتصويره حفيده لأحد أبنائه .

كما أكد الغبيشي بأن وضعه الصحي مستقر ويلتزم التزاما تاماً بجميع إجراءات العزل المنزلي .