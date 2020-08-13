لبنان .. بلاغ يتهم “حزب الله” وإسرائيل بانفجارات بيروت

تقدم محامون لبنانيون يوم الخميس، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد زعيم ميليشيا”حزب الله” حسن نصر الله، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وأفاد بيان صادر عن 4 محامين مستقلين، بأنه تم التقدم بـ”إخبار قضائي ضد نصر الله ونتنياهو في جرم تفجير المرفأ”.

وقال صاحب مبادرة البلاغ المحامي طارق شندب إن “الإخبار ضد نصر الله تضمن “جرائم تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت، والتسبب بالانفجار”، وشمل أيضا “تهريب السلاح عبر معابر برية شرعية وغير شرعية”.

واعتبر شندب، أن تلك الأفعال “تقوض سلطة الدولة وتهدد السلم الأهلي بما يشكل جرائم قانونية”، وطالب بـ”التحقيق مع المخبر ضدهما وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني بحقهما”.

وفي حديث مع وكالة “الأناضول” التركية، أوضح شندب أن “البلاغ ضد إسرائيل قائم على خبر نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية عقب الانفجار، حول قصف إسرائيلي لمرفأ بيروت استهدف شحنة سلاح لحزب الله”.

وأشار شندب إلى أن البلاغ استند أيضا إلى شهادات مواطنين أكدوا وجود طيران إسرائيلي في الأجواء اللبنانية لحظة وقوع الانفجار، ودعا إلى إحالة الملف للمحقق العدلي المكلف في ملف تفجير المرفأ.