«الفيصل» يثمن جهود جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة المبذولة في جائحة كورونا

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تثميناً للجهود المبذولة في جائحة كورونا ضمن مبادرة (برا بمكة) والتي أطلقها سموه.

وقام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الرئيس التنفيذي للجنة الرفادة والسقاية بإمارة منطقة مكة المكرمة بتسليم معالي رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص درع التكريم.

كما تم تكريم فضيلة الاستاذ دكتور يحى بن محمد زمزمي الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة من قبل لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة تثميناً للجهود المبذولة في جائحة كورونا.

وقام المهندس محمد بن عبدالله القويحص رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بتكريم وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي تثميناً للجهود المبذولة في جائحة كورونا.