ممارسات “TikTok” قيد التحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي

طلب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من لجنة التجارة الفدرالية إجراء تحقيق في ممارسات جمع ومعالجة بيانات المستهلك لتطبيق مشاركة الفيديو TikTok.

جاء الطلب في رسالة من السناتور جيري موران، رئيس اللجنة التجارية الفرعية لحماية المستهلك في مجلس الشيوخ والسيناتور جون ثون، رئيس اللجنة التجارية الفرعية في مجلس الشيوخ للاتصالات والتكنولوجيا والابتكار والإنترنت.

سعى أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على إجابات محددة من لجنة التجارة الفدرالية فيما يتعلق بتقرير وول ستريت جورنال الذي وصف جمع TikTok غير المعلن ونقل البيانات من ملايين المستهلكين في الولايات المتحدة حتى نوفمبر 2019.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس لجنة التجارة الفدرالية جوزيف سيمونز: “هناك مزاعم بأن TikTok جمعت سرًا عناوين التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)، والتي تستخدم عادة لأغراض استهداف الإعلانات … حتى نوفمبر 2019”.

ورفضت متحدثة باسم لجنة التجارة الفيدرالية التعليق.

الخطاب هو أحدث مثال على تدقيق واشنطن المتزايد في شركة مملوكة للصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

بموجب قانون صيني تم تقديمه في عام 2017، تلتزم الشركات بدعم عمل الاستخبارات الوطنية الصيني والتعاون فيه.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات مع TikTok إذا لم تتوصل الشركة الأم الصينية ByteDance إلى اتفاق لسحبها في غضون 45 يومًا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة رويترز أن أمر ترامب قد يمنع متاجر التطبيقات الأمريكية من تقديم TikTok ويجعل الإعلان على المنصة غير قانوني.

قالت متحدثة باسم الشركة إن تطبيق TikTok الحالي لا يجمع عناوين MAC.