عاجل… وزير إماراتي على تويتر: قرار السلام يبقى فلسطينياً إسرائيلياً بامتياز والتطبيع مع إسرائيل قرار شجاع من قائد إستثنائي

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة أن قرار الامارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل فهو قرار شجاع من قائد إستثنائي.

وقال في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: أن المبادرة الجريئة أبعدت شبح ضم الأراضي الفلسطينية وعززت الحل عبر الدولتين ، مؤكدا بالقول: تطوير العلاقات الطبيعية منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيدا عن المزايدات وأن قرار السلام يبقى فلسطينيا إسرائيليا بامتياز.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن: ولي عهد أبوظبي اطلع على كافة الجوانب وقاد قرار مباشرة العلاقات الثنائية ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل، مشيراً إلى أن ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي مشجعة.