الفريقان يبحثان عن الفوز فقط.. الاتفاق والاتحاد في منافسة ضارية الليلة

يحل فريق الاتفاق ضيفاً على نظيره الاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللقاء يأتي في ظروف استثنائية صعبة جداً لعميد الأندية السعودية الذي بات يقترب من الهبوط بشكل كبير، مع استمرار نزيف النقاط وتدني مستواه الفني، حيث بات لا يفصل بينه وبين المركز الأخير في سلم الترتيب سوى 3 نقاط فقط، مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

كاريلي، مدرب الاتحاد، والذي يعاني عدم وجود عناصر محلية يستطيع أن يعول عليها، وافتقاد العنصر الأجنبي صاحب القيمة الفنية العالية، باستثناء مواطنه رومارينهو هداف الفريق وأبرز لاعبيه، وهو ما جعله تثبيت التشكيل منذ قدومه.

خاض كاريلي مع الاتحاد 6 مباريات فاز في واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر 4 أمام الهلال، الوحدة، أبها، الأهلي.

على الطرف الآخر، يدخل فريق الاتفاق تحت قيادة مدربه الوطني خالد العطوي بظروف فنية أفضل، كونه يملك 35 نقطة محتلاً المركز الثامن في سلم الترتيب، حيث كسب آخر ثلاثة لقاءات له على التوالي أمام الشباب، العدالة، الفيحاء وهو ما جعله في منطقة آمنة نوعاً ما ضمن فرق وسط الدوري.

وفي كل الأحوال فإن حاجة المدرب الوطني خالد العطوي لنقاط اللقاء لا تقل أهميتها عن كاريلي، رغبةً في تحسين وضع الفريق، والهرب من ذيل القائمة.