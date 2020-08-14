بدعم من صندوق الاستثمارات.. “لوسيد” تطلق السيارة الكهربائية الأحدث عالميا 9 سبتمبر

حدّدت شركة “لوسيد موتورز” المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة موعداً للكشف عن النسخة الأولى من السيارة الكهربائية المتطورة “لوسيد إير”، الأطول مدى والأحدث في العالم.

وأعلنت الشركة عن نجاح عملية التحقق المستقلة من قدرة السيارة، بقطعها مسافة 832 كيلومتراً دون الحاجة لإعادة شحن بطاريتها، محققة بذلك معيار مواصفات وكالة حماية البيئة الأمريكية، وحددت يوم 9 سبتمبر المقبل للكشف عنها.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، بيتر رولينسون، أن هذا الإنجاز يشكّل علامة فارقة في تاريخ تطوّر السيارات الكهربائية، والذي نجحت “لوسيد” في تحقيقه بالكامل عبر تقنياتها الخاصة، وبفضل منظومتها الكهربائية ومجموعة بطارياتها التي أثبتت كفاءتها في السباقات.

وبيّن أن الكفاءة العامة للنظام قد وصلت الآن إلى مرحلة ترسي معياراً جديداً وتحقق بمجملها مجموعة ابتكارات هي الأولى من نوعها، مؤكداًأن “لوسيد إير” ستتفوق على “تيسلا سيدان” من حيث الفخامة الداخلية، وأن سعرها قد يبدأ من 100 ألف دولار.