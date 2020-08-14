“خذوا حذركم” حملة لـ”الأمر بالمعروف” في الميادين العامة والمراكز التجارية بمنطقة الرياض

تحت شعار “خذوا حذركم”، فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في محافظة وادي الدواسر التابعة لفرع منطقة الرياض، حملة وقائية وتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحة الجائحة والتخفيف من آثارها.

ودشن الحملة الرئيس العام للهيئة، الشيخ عبدالرحمن بن عبد الله السند، بالتزامن مع رفع منع الحركة في البلاد.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعويةفي الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع، ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.