خالف بروتوكولات الوقاية.. البلدية: إغلاق “جيم” نسائي في مكة

أغلقت إدارة الرقابة النسائية في البلدية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منشأة رياضية نسائية، لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.

وأوضحت مديرة الرقابة النسائية، العنود بنت منسي البقمي، أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشأة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت البقمي على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين. لافتة في الوقت ذاته على أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.