بسبب 1.2 مليار دولار.. لعبة “فورتنايت” تختفي من “آب ستور” و”جوجل بلاي”..

حذفت كل من “آبل” و”جوجل” لعبة “فورتنايت” من متجر “آب ستور” و”جوجل بلاي”، بعدما طورت الشركة المنتجة للتطبيق “إيبك جيمز” نظاماً للمدفوعات خاص بها، بعيدا عن المنصتين.

وبموجب لوائح “آبل” و”جوجل” فإنهما تحصلان على 30% من كل عملية شراء، وهو النهج الذي طالب بتغييره رئيس شركة إيبك جيم، تيم سويني.

وصرح “سوني” من قبل بأن متاجر تطبيقات الجوال لا تبرر نسبة الخصم 30% من جميع المطورين، ودعى إلى تغييرات جذرية في الطريقة التي تمارس بها الشركات مثل “جوجل” و”آبل” نشاط أعمالها مع أطراف ثالثة.

وبموجب قرار “آبل” فإن الأشخاص الذين قاموا بتحميل اللعبة قبل حذفها سيتمكنون من مواصلة استخدام التطبيق، إذ أن القرار يؤثر على عمليات التنزيل الجديدة فقط.

وأكدت “آبل” أنها تعتزم العمل مع “إيبك جيمز” لحل تلك الانتهاكات التي قامت بها، مشددة في الوقت نفسه أنه ليس لديها أي نية لإبرام اتفاق خاص معها.

وردت الشركة المطورة للعبة الأكثر شهرة على مستوى العالم على الإجراء المتخذ ضدها برفع دعوى قضائية ضد “آبل” و”جوجل”.

كما صعدت الأزمة بإصدار مقطع فيديو يسخر من إعلان شهير لـ”آبل” من إنتاج عام 1984 ويظهرها فيه صورة شخصية ترمز إلى الشر، فيما أظهرت في الخلفية شعار “جوجل” “لا تكن شريرا”.

جدير بالذكر أنه “فورتنايت” حققت إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار في عام ظهورها الأول في 2018، و1.8 مليار دولار في العام الماضي.