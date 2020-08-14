“فيتش” تخفض تصنيف البحرين بفعل انخفاض أسعار النفط وكورونا

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف البحرين إلى (+B) من (-‭BB‬)، إذ يعكس الخفض التأثير المجمع لانخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا على البلاد.

وقالت فيتش للتصنيف في بيان اليوم الجمعة إن النظرة المستقبلية للبحرين مستقرة.

وقالت فيتش إن الجائحة وانخفاض أسعار النفط تركا أثرا بزيادات في عجز الميزانية والدين الحكومي وتسببا في انكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

كانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قالت يوم الاثنين إن الإيرادات الحكومية انخفضت 29 بالمئة في النصف الأول من 2020.

وقالت فيتش إنها تتوقع اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 بالمئة في 2019.

وتلقت الدولة الخليجية وهي منتج صغير للنفط في 2018 حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء في المنطقة لتجنب أزمة ائتمان وتعكف على سد عجز ميزانيتها.