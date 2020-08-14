رغم تطبيع أنقرة وتل أبيب كأقدم دولة اسلامية.. أردوغان يهدد بسحب السفير التركي من الإمارات

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسحب السفير التركي، وتعليق العلاقات مع دولة الإمارات بعد إعلانها إقامة علاقات مع إسرائيل.

الغريب، أن أردوغان نسي أن أول دولة إسلامية في التاريخ تعترف بإسرائيل كانت تركيا عام 1949، إضافة إلى أنها من أكبر العلاقات التعاونية العسكرية والاقتصادية بين الدول في المنطقة.

حيث استمر التعاون العسكري والتجاري بين تركيا وإسرائيل، فالتوترات الظاهرية لا تفسر طبيعة العلاقة الاستراتيجية بينهما التي تمتد إلى نحو 60 عامًا.

وعقدت تركيا وإسرائيل اتفاقا سريا واستراتيجيا عرف بـ” الميثاق الشبح” في خمسينيات القرن الماضي، الذي ظل طي الكتمان عقودًا من الزمن، ويتضمن تعاونًا عسكريًا واستخباريًا ودبلوماسيًا، وكانت وظيفته الأساسية موجهة ضد العرب، فضلًا عن التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل الذي يصل حجمه ما معدله 3 مليارات دولار سنويا.