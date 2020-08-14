وفاة شخص وإصابة 7 أخرين في حادث تصادم بطريق الساحل بجدة

توفي شخص وأصيب 7 أخرين بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، في حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل بجدة.

وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم (الجمعة) بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الساحل ثارت البحر مقابل الكورنيش الجنوبي.

وأضاف أنه على الفور توجهت 5 فرق إسعافية، والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 8 إصابات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة عولجت بالموقع وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.