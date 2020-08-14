نادي حي بالطائف يوزع 2000 كمامة وسجادة صلاة على الموظفين والمعلمين

انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية وتزامنًا مع عودة الإداريين والمشرفين، أنهى نادي حي عبادة بن الصامت بالطائف 1000 كمامة و1000 سجادة صلاة تحوي شعار النادي.

ويأتي ذلك مشاركة من أندية الحي للإداريين والمشرفين والمعلمين بتوزيع الكمامات وسجادات الصلاة عليهم للوقاية والاحترازات من فايروس كورونا.

وسيبدأ توزيعها على المدارس القريبة من النادي بالإضافة إلى المشرفين في مكاتب التعليم وإدارة التعليم.

ممثل أندية الحي للبنين في تعليم الطائف سامي العصيمي وجه شكره وتقديره لمدير نادي الحي بعبادة بن الصامت سالم القرني على جهوده الحثيثة للمساهمة في توعية المجتمع بالوقاية الاحترازية من فايروس كورونا وتوفير الكمامات القطنية والطبية وسجادات الصلاة، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.