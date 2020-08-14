ضربة مؤلمة للقاح الروسي.. كبير الأطباء يستقيل ويخرج عن صمته

قالت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، إن أكبر طبيب للجهاز التنفسي في روسيا استقال بسبب اللقاح الجديد لفيروس كورونا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن استقالة الطبيب ألكسندر تشوشالين، جاءت على خلفية ما وصفه الطبيب بالانتهاكات الجسيمة كون أن اللقاح الروسي أقر قبل أن يكون جاهزًا بشكل فعلي.

ولفتت إلى أن الطبيب سعى لمنع تسجيل اللقاح لأسباب تتعلق بـ “السلامة” لكنه فشل في ذلك ما دفعه إلى الانسحاب من “مجلس الأخلاقيات”.

وانتقد تشوشالين، مدير مركز أبحاث جاماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ألكسندر غنطسبورغ، والعقيد الطبي وكبير علماء الفيروسات في الجيش الروسي سيرجي بوريسيفيتش، وهما من كانا وراء اللقاح، واتهمهما بانتهاك أخلاقيات الطب، لافتًا إلى أن العمل لم ينته على اللقاح.