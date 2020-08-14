آخر تطورات #كورونا عالميا..ارتفاع قياسي جديد للإصابات في كرواتيا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي ومقصد المصطافين الألمان المحبب، اليوم الجمعة، عن عدد قياسي جديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق الوطني لمواجهة الأزمات في زغرب، إنه تم اكتشاف 208 إصابة جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة الأخيرة.

ويعد هذا أكبر معدل يومي للإصابة يسجل في البلاد منذ بدء الوباء في فبراير الماضي.

كانت السلطات سجلت أمس 180 إصابة جديدة.

وكانت معدلات الإصابة المسجلة خلال الشهرين الماضيين تتراوح يوميا بين 30 و100 إصابة.

وفي الآونة الأخيرة عاد العديد من السياح الألمان من كرواتيا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وكان معظمهم من الشباب الذين قالوا إنهم حضروا حفلات الشاطئ.