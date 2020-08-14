بلجيكا وكندا: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تبقي فرص السلام قائمة

رحبت بلجيكا، الجمعة، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتي تم بموجبها وقف قرار تل أبيب ضم الأراضي الفلسطينية بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي فرص السلام قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال فيليب جوفين، وزير خارجية بلجيكا، في بيان له: “أرحب بالتقارب بين الإمارات وإسرائيل كخطوة نحو السلام في المنطقة”.

ووصف جوفين وقف خطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح” .

رحبت كندا بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، واصفة إياها بأنها “خطوة تاريخية وإيجابية نحو السلام والأمن في المنطقة”.

وأصدرت السلطات الكندية بيانا جاء فيه: “سنواصل العمل من أجل تسهيل السلام في الشرق الأوسط، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد”.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ”الشجاعة”، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.