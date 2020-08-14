تركيا_70_عام_من_التطبيع.. هاشتاج يفضح العلاقات التركية الإسرائيلية

على مدار ساعات تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعنوان “تركيا 70 عاما من التطبيع”، فضح بالأرقام التبادل التجاري والعسكري والزيارات السرية بين أنقرة وتل أبيب.

وفي تفاصيل الهاشتاج، الذي برز في قائمة الأعلى تداولا على منصة التواصل الاجتماعي، كتب أحد المغردين ويدعى الفارس “ارجعوا إلى 1994 عندما أصبحت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل كوطن قومي لليهود على حساب الفلسطينيين.. التطبيع في دماء الأتراك وعلى مرأى ومسمع من العالم.

وقال مغرد آخر يدعى أحمد أبو حيان “على رأسهم بطحات.. نظام أردوغان لا يترك مناسبة إلا ويتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلمات الرنانة في محاولة خداع، وهو أكثر النظم في العالم تطبيعا مع إسرائيل في الأساس”.

أرقام من التاريخ

لم تتأثر العلاقات التركية الإسرائيلية والتي انطلقت عام 1949، بتولي حكومة العدالة والتنمية الإخوانية مقاليد الحكم في تركيا عام 2002، ليعمل الحزب على تعزيز الاتفاقات السابقة مع إسرائيل، غير آبه بتناقض خطابه الذي يظهر حماسه للقضية الفلسطينية، ويبطن تعزيزا للتجارة والعلاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني.

بلغة الأرقام، لم يقتصر تعاون أردوغان مع الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاقيات السابقة لينقل العلاقة مع تل أبيب إلى مرحلة “الاستراتيجية”، فحتى إعلان أردوغان بانسحابه من قمة دافوس في العام 2009، لم تؤثر على الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، والتي تجعل من إسرائيل المورد الأول للأسلحة بالنسبة لتركيا.

تركيا التي تُعد ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الأسرائيلي، زادت التعاون العسكري مع إسرائيل منذ الاحتلال التركي لشمال جزيرة قبرص عام 1978، والذي أدى إلى عقوبات أمريكية أوروبية على قطاعها العسكري واعتمدت أنقرة آنذاك على الجانب الإسرائيلي في تحديث الجيش التركي.

وظلت الاتفاقيات العسكرية التي بدأت بـتحديث (F – 4) فانتوم تركيا وطائرات (F – 5) بتكلفة 900 مليون دولار، مرورا بترقية إسرائيل لـ170 من دبابات M60A1 لتركيا مقابل 500 مليون دولار، قائمة، وصولاً للاتفاق الذي يقضي بتبادل الطيارين العسكريين بين البلدين 8 مرات في السنة.

هذا الاتفاق الذي يعمل على تدريب وصقل قدرات الطيارين الإسرائيليين ليصوبوا على رؤوس الفلسطينيين بدقة، في تناقض مربك لموقف الرئيس التركي وحزبه تجاه القضية الفلسطينية.