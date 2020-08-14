الصحة العالمية تصر على موقفها وترفض الاعتراف بلقاحي روسيا والصين ضد كورونا

تصر منظمة الصحة العالمية على موقفها بشأن لقاحات كورونا، وترفض الاعتراف باللقاحين اللذين أعلنت عنهما كل من روسيا والصين مؤخرا.

قالت الدكتورة رنا الحجى مديرة البرامج فى منظمة الصحة العالمية، إن هناك دولا كثيرة تعمل على إنتاج لقاح للقضاء على فيروس كورونا، ولكن لا يوجد لقاح فعال حتى الآن رغم إعلان روسيا والصين عن إنتاج لقاحات، وأدعو الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضحت مديرة البرامج فى منظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحافية، أنه لن نصل إلى صفر كورونا إلا بمساعدة الأشخاص وبالالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مستقل.

وأفاد تقرير مشترك عن منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، بأن ما يقرب من 820 مليون طفل، في جميع أنحاء العالم، ليس لديهم مرافق أساسية لغسل اليدين في المدرسة، مما يعرضهم لخطر متزايد من الإصابة بكوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى.