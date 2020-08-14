أمانة جدة تغلق 130 محلا تجاريا مخالفا للأنظمة والتعليمات البلدية

أغلقت أمانة جدة 130 محلا تجاريا مخالفا للأنظمة والتعليمات البلدية.

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم غلاق 130 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية، منها 73 ورشة تم اغلاقها لمخالفتها نظاما وأضاف وكيل الأمين الزهراني تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة .

وأكد “الزهراني” حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص. وأعرب “الزهراني” عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ “بلدي 940” للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.